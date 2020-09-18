Тихановська назвала заяву Лукашенка про закриття кордонів новим рівнем відриву від реальності

Тихановська назвала заяву Лукашенка про закриття кордонів новим рівнем відриву від реальності

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала заяву Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею і посилення кордону з Україною.

Як передає Укрінформ, заяву Тихановської опубліковано в телеграмканалі її пресслужби.

«Лукашенко вже лякав нас неіснуючими ворогами, звинувачував мирних людей в насильстві, а справжніх патріотів - у зраді Батьківщини. Але те, що він вчора наговорив про закриття кордонів - це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з її власного уявного світу. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що говорить Лукашенко. Він втратив будь-яку довіру. Всі наші сусіди - наші друзі. Всі білоруси - один народ», - зазначила Тихановська.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею і посилити кордон з Україною.

За його словами, такими заходами він разом з керівниками РФ "вибудовує захист союзної держави".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

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ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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