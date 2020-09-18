Тихановська назвала заяву Лукашенка про закриття кордонів новим рівнем відриву від реальності

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала заяву Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею і посилення кордону з Україною.

Як передає Укрінформ, заяву Тихановської опубліковано в телеграмканалі її пресслужби.

«Лукашенко вже лякав нас неіснуючими ворогами, звинувачував мирних людей в насильстві, а справжніх патріотів - у зраді Батьківщини. Але те, що він вчора наговорив про закриття кордонів - це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з її власного уявного світу. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що говорить Лукашенко. Він втратив будь-яку довіру. Всі наші сусіди - наші друзі. Всі білоруси - один народ», - зазначила Тихановська.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею і посилити кордон з Україною.

За його словами, такими заходами він разом з керівниками РФ "вибудовує захист союзної держави".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

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ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.