Тихановська завела в Інстаграмі акаунт "Президент Света"

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська завела акаунт в соцмережі Інстаграм під назвою "Президент Света".

Як передає Укрінформ, вона розмістила перший допис.

«Вона (сторінка - ред.) буде більш неформальною, ніж мій офіційний телеграм-канал «Пул первой» - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції й позначки. І в першу чергу я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми і я особисто не змогли б пройти такий великий шлях», - написала Тихановська.

Раніше все її заяви публікувалися на Телеграм-каналі Пул первой.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой