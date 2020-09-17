Тихановська завела в Інстаграмі акаунт "Президент Света"
Як передає Укрінформ, вона розмістила перший допис.
«Вона (сторінка - ред.) буде більш неформальною, ніж мій офіційний телеграм-канал «Пул первой» - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції й позначки. І в першу чергу я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми і я особисто не змогли б пройти такий великий шлях», - написала Тихановська.
Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал «Пул первой» – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!
Раніше все її заяви публікувалися на Телеграм-каналі Пул первой.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: Пул Первой