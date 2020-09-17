Міліцейське свавілля: Тихановська готує санкційний список

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про підготовку санкційного «списку Тарайковського», до якого увійдуть причетні до насильницьких дій проти демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі пресслужби Тихановської.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського ", - заявила вона.

Зазначається, що Олександр Тарайковський став першою жертвою силовиків.

У санкційний список увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань над затриманими.

«Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі ". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися», - повідомила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.