Міліцейське свавілля: Тихановська готує санкційний список

Міліцейське свавілля: Тихановська готує санкційний список

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про підготовку санкційного «списку Тарайковського», до якого увійдуть причетні до насильницьких дій проти демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі пресслужби Тихановської.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського ", - заявила вона.

Зазначається, що Олександр Тарайковський став першою жертвою силовиків.

У санкційний список увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань над затриманими.

«Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі ". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися», - повідомила Тихановська.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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