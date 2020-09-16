Загиблих у протестах проти Лукашенка може виявитися більше - правозахисник

Щонайменше шестеро людей загинули під час протестів у Білорусі, троє з них – за офіційними даними МВС країни.

Про це сказав голова білоруського правозахисного центру "Вясна" Алесь Біляцький в інтерв'ю Укрінформу, яке незабаром буде опубліковане.

"На сьогодні точно відомо про трьох загиблих. Навіть у МВС оперують цією цифрою. Однак є ще три летальні випадки з високою долею ймовірності...", - зазначив Біляцький.

За його словами, правозахисники мають підозри, що ці люди також мали відношення до протестів. "Пам'ятаєте повідомлення про повішеного хлопця, якого знайшли в лісопосадці через 10 діб. Зараз ніхто не робить нормальної експертизи. Тому, за нашими підрахунками, – шестеро загиблих, з них – троє офіційно", - підкреслив він.

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Щодо зниклих безвісти правозахисник зазначив, що зараз таких немає. "Всі знайшлися або в тюрмі, або на волі, або… просто втекли", - додав Біляцький.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді вихідними у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Фото: Maxim Mirovich