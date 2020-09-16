Лукашенко не вірить, що в Білорусі можлива революція

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що визрівання так званої революційної ситуації в країні є міфом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє його пресслужба.

«Нібито спонтанна самоорганізація суспільства, визрівання так званої революційної ситуації, "нелегітимність виборів" тощо - все це міфи. Їх повністю розбиває глибинний аналіз подій, що сталися задовго до електоральної кампанії», - сказав Лукашенко.

За його словами, те, що зараз відбувається в країні, не є чимось новим для нього. «Те, що відбувається сьогодні, не є чимось несподіваним або новим для нас. Старші люди пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі і тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, перевертали машини, палили їх, кидали коктейлі Молотова на перші поверхи тоді ще не нинішніх бутиків і магазинів, а у вікна звичайних людей», - додав Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.