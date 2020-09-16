Тихановська обіцяє Лукашенкові "гарантії безпеки", якщо він піде "мирно"

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про те, що Олександр Лукашенко отримає особисті гарантії безпеки, але тільки в тому разі, якщо добровільно відмовиться від влади.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в інтерв'ю Лівому берегу.

"Це все можна обговорити. Звісно, якщо (Лукашенко - ред.) мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є. Можна навіть сказати впевненість. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей враховуватиметься в цьому питанні", - відповіла Тихановська на запитання про те, чи надасть вона Лукашенку гарантії безпеки у разі його добровільного залишення посади президента.

Вона додала, що Лукашенко отримає "навіть більше цього".

Тихановська також прокоментувала виділення Росією $1,5 млрд кредиту для Білорусі.

"Чому виникають питання щодо виділених Росією коштів? Тому що всі ці кошти йдуть в Білорусь не на щось украй необхідне нашій країні, на лікарні чи щось інше, а на розгони, арешти, на екіпіровку для ОМОНу. Тобто вони направлені на якісь військові дії проти своїх же людей", - наголосила вона.

Крім того, лідер білоруської опозиції заявила, що громадяни її країни цінують підтримку України. Зокрема, йдеться про те, що Верховна Рада України підтримала позицію ЄС і ухвалила постанову, де обумовила запровадження санкцій щодо відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників у Білорусі.

"Думаю, тому що українці, як ніхто інший, розуміють, що зараз відбувається в Білорусі, тому що самі зовсім недавно це пережили, коли боролися за власні права, коли боролися за право обирати. І ви розумієте, для чого ми це робимо. Нам, звичайно ж, було дуже-дуже приємно бачити акцію солідарності у Верховній Раді. Ми всі були здивовані. І те, що ви припинили усілякі відносини з білоруською стороною, теж засвідчує, що ви приймаєте вибір білорусів, вибір більшості. Це така собі всебічна підтримка. Тому що ми - дружні народи. Ми завжди дружили, нічого один проти одного не маємо. Тому дуже приємно те, що робите ви", - сказала Тихановська.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.