Human Rights надала ООН і ОБСЄ свідчення катувань у Білорусі

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала ООН і ОБСЄ розслідувати факти насильства з боку силовиків у період після проведення президентських виборів у Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на доповідь організації.

«Килимова жорстокість післявиборчих репресій показала, наскільки далеко білоруський режим готовий піти, щоб змусити громадян замовкнути, але десятки тисяч мирних демонстрантів продовжують вимагати чесних виборів і правосуддя за свавілля силовиків. ООН і ОБСЄ мають терміново ініціювати розслідування, щоб забезпечити збереження доказів на користь відповідальності за грубі порушення прав людини», - сказав Х'ю Вільямсон, директор Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії.

Повідомляється, що правозахисники зібрали свідчення насильства, тортур і жорстокого поводження з боку силовиків стосовно затриманих на акціях протесту. Human Rights Watch має у своєму розпорядженні свідчення про побиття в семи РУВС Мінська, в одному РВВС в Гомелі і одному в Гродно, а також в ізоляторі на Окрестіна і в Гродненському ізоляторі.

«Колишні затримані розповідали про побої, тривале перебування в стресових позах, електрошок, погрози зґвалтуванням і щонайменше в одному випадку - про зґвалтування кийком. Результатом стали тяжкі тілесні ушкодження, включаючи переломи, вибиті зуби, розсічення м'яких тканин і опіки від електрошоку, а також черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості. Деяким відбили нирки », - йдеться в публікації.

Також про побиття і жорстоке поводження розповідали затримані в цей період журналісти, серед яких були громадяни України і США.

Організація вважає задокументовані її представниками свідчення насильства тортурами, що порушує міжнародні зобов'язання, взяті на себе Білоруссю як учасником Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань, а також як членом ОБСЄ.

У понеділок, 14 вересня, Рада ООН з прав людини ухвалила рішення провести на поточній сесії термінове обговорення ситуації в Білорусі. Рада має ухвалити резолюцію, пропонуючи зокрема Управлінню верховного комісара ООН з прав людини організувати моніторинг порушень напередодні, під час і після президентських виборів з поданням публічних доповідей, а також встановити факти і обставини таких порушень, маючи на увазі надалі притягнення до відповідальності причетних до них осіб. Резолюція має також містити осуд порушень прав людини в Білорусі, включно із застосуванням надмірної сили проти мирних демонстрантів, довільні затримання, неналежним ставленням та тортурами. Рада має вимагати негайного звільнення всіх осіб, що залишаються довільно затриманими: журналістів, демонстрантів, лідерів опозиції та їхніх прихильників.

Правозахисники вважають, що держави-члени ОБСЄ мають зі свого боку залучити «Московський механізм», який передбачає призначення незалежного експерта для встановлення фактів та подання організації висновків і рекомендацій за підсумками розслідування.

Люди, які пройшли через тортури, попри ризик тиску, вимагають правосуддя, і ООН і ОБСЄ мають зробити свою справу в інтересах забезпечення правосуддя для жертв порушень у Білорусі і відповідальності для причетних з боку влади», - говорить Хʼю Вільямсон.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановска була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY