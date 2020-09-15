Уже 12 білоруських IT-компаній "переїжджають" у Латвію

Рішення про перенесення діяльності в Латвію прийняли 12 білоруських компаній, які представляють галузь інформаційних і телекомунікаційних технологій та інші технологічні галузі, такі як "зелена" енергетика.

Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.

"Ми усвідомлюємо, що цим компаніям зараз проблематично отримати необхідні довідки в держустановах Білорусі, тому з кожною компанією працюємо індивідуально, вислуховуємо прохання і в співпраці з МЗС і МВС оперативно вирішуємо питання, пов'язані з підготовкою необхідних документів", - розповів міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс.

Таким чином, зараз триває робота над рішенням, яке дозволить білоруським компаніям якомога швидше перенести діяльність в Латвії. Створено спеціальну команду, в якій працюють представники Мінекономіки, Латвійського агентства інвестицій і розвитку (ЛАІР) та інших відомств, щоб в прискореному порядку розглядати заявки від білоруського бізнесу і пропонувати вирішення проблем. Водночас ведеться робота з латвійськими фінансовими установами, щоб знайти компроміс і створити "зелений коридор" для переїзду іноземних компаній в Латвію.

Названі компанії представляють сектор інформаційних і телекомунікаційних технологій та інші сфери, наприклад, "зелену" енергетику. Кілька компаній кваліфікувалися як стартапи в рамках вимог закону про підтримку діяльності стартапів. Ці підприємства планують перевести в Латвію приблизно 470 співробітників, переважно топменеджерів і провідних фахівців.

Загалом після виникнення політичної кризи в Білорусі ЛАІР мобілізувало ресурси для комунікації з білоруськими компаніями про перенесення діяльності в Латвію. Докладні консультації були надані 116 білоруським компаніям, в яких загалом працюють 4000 осіб. 30 з цих компаній працюють в сфері ІТ, 25 підприємств займаються виробничою діяльністю.

Білоруський IT-сектор в останні роки був єдиним в економіці країни, який розвивався помітними темпами. У 2017-2019 роках експорт IT-послуг з Білорусі зріс майже в 2,5 рази - до 2 млрд. дол. У 2019 технологічні компанії забезпечили Білорусі майже 50% приросту ВВП. Значною мірою зростання IT було забезпечене Парком високих технологій, створеним за дорученням Олександра Лукашенка.

Після виборів і початку протестів у Білорусі технологічний сектор виступив проти режиму. 12 серпня сотні керівників і тисячі співробітників білоруських IT-компаній у відкритому листі вимагали зупинити поліцейське насильство і провести нові прозорі вибори президента країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Picjumbo