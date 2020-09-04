Для білоруських ІТ-спеціалістів, які хочуть в'їхати в Україну, запускають вебпортал
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу щодо створення сприятливих умов для ІТ-індустрії в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформ.
"Я хотів би сказати про нашу ініціативу на підтримку ІТ-спецаліастів, які живуть в Білорусі. Ми сьогодні запускаємо спеціальний вебпортал, де є вся інформація для того, щоб спеціалісти змогли переїхати до України, та попрацювати тут деякий час або залишитися в Україні. Там є технічна підтримка, яка працює 24 години на добу і вже допомагає спеціалістам з Білорусі", - наголосив Федоров.
За словами віцепрем'єр-міністр - міністра цифрової трансформації, проєкт реалізується спільно з Міністерством закордонних справ та Держприкордонслужбою.
"На сьогодні є важливим правильно організувати цей процес та показати мобільність нашої держави", - вважає Федоров.
Він також повідомив, що Мінцифри завершує працювати над проєктом Е-резидентство, яке дозволяє будь-якій людині, з будь-якої країни дуже швидко заснувати власну справу в Україні.
"Усі регуляторні моменти вже пройдено", - зазначив віцепрем'єр.
Як підкреслив у ході брифінгу заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков, станом на вчора кордон України перетнули понад 4,5 тис. білорусів, з них понад 300 - працівники ІТ-галузі.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, згідно з якими, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .
Силовики жорстоко розганяли протестувульників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів.
Протестувальники оголосили у Білорусі загальнонаціональний страйк.
Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.