Центри з допомоги у відкритті бізнесу започаткують у 50 містах - Федоров

Послугами відкриття бізнесу за допомогою проєкту «Дія. Бізнес» уже скористалися 100 тис. осіб, такі центри запрацюють у 50 українських містах.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час відвідання Президентом Володимиром Зеленським першого в Україні Центру підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною «Дія.Бізнес» на Харківщині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами Федорова, «Дія.Бізнес» – це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва, що має дві складові: онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес» і мережу центрів підтримки підприємців офлайн.

Він зауважив, що «Дія.Бізнес» має поліпшити комунікацію між владою та бізнесом.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що вже 100 тис. осіб скористалися послугами відкриття бізнесу за допомогою порталу «Дія». «Буде можливість зареєструвати ТОВ онлайн. І це буде найшвидша послуга у світі», – поінформував Федоров.

Він повідомив, що центри «Дія. Бізнес» будуть створені у 50 містах України. Їх відкриватимуть на базі центрів надання адміністративних послуг.

Центри з допомоги у відкритті бізнесу започаткують у 50 містах

У свою чергу Президент зазначив, що центри треба створювати не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах, у центрах об’єднаних територіальних громад. «Мені здається, ми маємо йти з Києва й у великі міста, і в невеличкі. Ми повинні допомагати бізнесу там, де це потрібно. А це означає, що держава має бути опорою по всій Україні», – сказав Зеленський.

Водночас Федоров додав, що в деяких навчальних закладах буде запроваджено предмет «Підприємництво» як пілотний проєкт.

Перший Центр «Дія.Бізнес» відкрився у Харкові 1 липня 2020 року. За два місяці роботи його відвідали 1500 осіб. У pop-up-локації кожен підприємець може протестувати свій продукт. Це допомагає зібрати відгуки про товар і допрацювати його перед виходом на ринок. Послуга тестування є безкоштовною один день, далі – платною.

У консалтинг-зоні підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію з необхідного питання, а саме: систематизація бізнес-процесів, фінансовий менеджмент, HR, маркетинг, продажі, юридична підтримка, гранти, кібербезпека.

Кожен підприємець проходить первинну консультацію. Вони обов’язкові для тих, хто звертається вперше. Всі консультанти мають більше трьох років досвіду у тому напрямку, з якого вони консультують, і досвід роботи з малим і середнім бізнесом.

У Центрі проводяться конференції та освітні заходи. За два місяці роботи відбулося понад 50 освітніх подій, які відвідали близько 460 осіб.

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У конференц-залах відбуваються навчальні події, конференції та форуми. Зали вміщують 65 та 25 осіб. Також зали здаються в оренду приватним компаніям, підприємцям, зацікавленим особам для проведення подій. Для організацій підтримки оренда приміщень безкоштовна.

Аудиторія для навчання призначена для системної підготовки підприємців, студентів і дітей.