Уряд розширив сфери відповідальності Мінцифри

Уряд розширив сфери відповідальності Міністерства цифрової трансформації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні на уряді розширили сфери відповідальності Мінцифри. Додали: впровадження електронного документообігу; формування та реалізацію політики цифрової освіти та професійних стандартів з питань цифрової грамотності", - зазначив він.

Крім того, додав Федоров, міністерству додали функцію з підтримки стартапів та розвитку цифрової економіки.

Раніше уряд підтримав і дав "зелене світло" на впровадження е-резидентства в Україні.

Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням системи "Е-резидентство". Суть проєкту полягає у наданні електронного громадянства країни для іноземців із можливістю віддалено створювати та керувати бізнесом на території України.