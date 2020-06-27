У вишах створюватимуть лабораторії з дослідження штучного інтелекту - Мінцифри

В Україні для представників університетів та ІТ-бізнесу презентували проєкт створення лабораторій з дослідження штучного інтелекту.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Facebook.

"Розпочався перший етап ініціативи — презентація для представників університетів та ІТ бізнесу проєкту лабораторій штучного інтелекту. Комітет з розвитку штучного інтелекту в Україні при Мінцифри разом з Міністерство освіти і науки України, спільно організували зустріч, в якій взяли участь більше 100 представників ЗВО з усієї України", - йдеться у повідомленні.

У ході презентації проєкту учасникам зустрічі розповіли про особливості створення лабораторій штучного інтелекту, надали інформацію про правові аспекти їх створення та організації, а також про офіційне оформлення партнерських відносин між університетами та IT-компаніями. Було обговорено мотивацію для IT-компаній підтримувати та надавати фінансування на проведення досліджень та функціонування лабораторій у галузі штучного інтелекту.

Як зазначають в Мінцифри, надалі планується організувати ще один захід для українських вишів та бізнесу. На ньому університети презентуватимуть спроможність організувати таку лабораторію на базі свого закладу, а бізнес матиме змогу обрати найкращі об’єкти для інвестицій.