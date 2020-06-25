Мінцифри працює над захистом реєстрів, аби уникнути витоку даних - Федоров
Про це повідомив під час брифінгу в Укрінформі віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації перших результатів розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних.
"Ми сьогодні працюємо над захистом реєстрів, де зберігаються персональні дані українців, ми працюємо над тим, щоб централізувати ці реєстри, оновити і зробити так, щоб у нас не було можливостей появи подібних ситуацій (витоку інформації - ред.)", - сказав він.
Федоров висловив сподівання, що наразі за допомогою Мінцифри, СБУ і кіберполіції протягом року вдасться навести порядок у цій сфері.
"Я буду об'єднувати правоохоронні органи, щоб системно боротися з людьми, які заробляють на продажу баз даних", - додав він.
Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".
Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".
12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.
Зі свого боку в Офісі омбудсмена перевірили дотримання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".