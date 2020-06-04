Мінцифри просить Раду врегулювати застосування хмарних технологій в Україні

Міністерство цифрової трансформації закликає народних депутатів підтримати законопроєкт «Про хмарні послуги», оскільки від його ухвалення залежить врегулювання застосування хмарних технологій в Україні.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Проєкт закону на розгляді Верховної Ради. Його прийняття збільшить ефективність використання державних ресурсів та врегулює застосування хмарних технологій. Законопроєкт розробили у Комітеті цифрової трансформації спільно з Міністерством цифрової трансформації України", - зазначили в міністерстві.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, прийняття закону запроваджує принцип Cloud First. Відтак, дозволить перенести основні процеси виробництва ІТ-серверів та платформи інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях у сфері державного управління, освіти, науки та інших сферах суспільного життя, що стане поштовхом для більш ефективної взаємодії держави та суспільства.

«Ми можемо дискутувати про Cloud First чи розміщення не критичних ІТ-систем за кордоном. Ми можемо спільно оцінювати ризики розміщення державних реєстрів за кордоном в дружніх державах чи в контрольованих Україною зонах, наприклад, посольствах. Але використання хмарних технологій поза будь-яких дискусій. Це абсолютна потреба сьогодення», - додав Федоров.

Зазначається, що запровадження принципу Cloud First нівелює корупційні ризики закупівлі дороговартісного обладнання та суттєво пришвидшить впровадження інновацій органами влади та цифрову трансформацію державних процесів.

В міністерстві послалися на міжнародний досвід, який свідчить, що використання систем хмарних обчислень зменшує витрати на побудову та розширення державними органами власних потужностей. Так, за даними журналу The Economist, обсяги цифрової інформації збільшуються в десять разів кожні п’ять років. Тому, для обробки інформації власними силами органам державної влади та органам місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів.

Зокрема, впровадження хмарних технологій державними органами Великої Британії (модель «G-Cloud» – «урядова хмара») зменшило витрати на цифрові трансформації та інформаційні технології з 2012 до 2015 року на 3,56 млрд фунтів стерлінгів.

У Данії організація одного з муніципалітетів, відповідальна за здійснення закупівель, повністю перенесла послуги із закупівель до хмари, а в Норвегії усі органи місцевого самоврядування одержали дозвіл на використання хмарних продуктів. Поширюється використання хмарних технологій публічним сектором і в Швеції. Також хмарні технології в органах влади з 2011 року запроваджені у США, Німеччині, Сінгапурі, Індії, Республіці Корея, Австралії, Канаді та Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, хмарні технології - це віддалена обробка та зберігання даних. Перевага технології в тому, що користувач має доступ до власних даних, але не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему та програмне забезпечення, з яким він працює. Завдяки хмарним обчисленням дані організації можна аналізувати для пошуку шаблонів і відомостей, робити прогнози, покращувати їх і приймати інші бізнес-рішення тощо.