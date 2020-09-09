У Латвії лікують білорусів, які постраждали через репресії

Латвійський уряд виділив 50 тисяч євро на лікування постраждалих через репресії в Республіці Білорусь, шість осіб уже отримали медичну допомогу в лікарнях.

Про це глава латвійського МЗС Едгар Рінкевічс написав у своєму Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Уряд виділив 50 тисяч євро на лікування репресованих у Білорусі, 6 осіб уже отримали медичну допомогу в латвійських лікарнях, на жаль, їх буде більше. Всього в Латвії вже видана 41 віза особам, яких політично переслідують", - написав Рінкевічс.

Він наголосив, що Латвія і далі підтримуватиме білоруський народ.

Valdība šodien piešķīra 50000 eiro Baltkrievijas represijās cietušo ārstēšanai, jau šobrīd Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši 6 cilvēki, diemžēl būs vēl. Kopumā Latvija jau izsniegusi 41 vīzu politiski vajātām personām. Latvija turpinās atbalstīt baltkrievu tautu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2020

Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Занда Калниня-Лукашевича розповіла, що в Білорусі є люди, які висловили інтерес до можливості отримати політичний притулок. Латвія готова видати візи, щоб ці люди могли легально потрапити до нас у країну і запросити притулок. Інтерес до такої можливості помірний, сказала вона. За її словами, абсолютна більшість активістів хочуть залишитися в Білорусі та добиватися змін.

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Як повідомлялося раніше, в серпні уряд Латвії прийняв рішення, що направить 150 тисяч євро білоруському громадянському суспільству на юридичні консультації та підтримку ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тисяч осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.