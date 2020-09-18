Тихановська виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 21 вересня

Тихановська виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 21 вересня

Укрінформ
Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з проєктом порядку денного, під час засідання Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію у Білорусі після президентських виборів.

"Рада обговорить останні політичні події у Білорусі, потенційну підтримку з боку ЄС національного інклюзивного діалогу, а також оновлену інформацію щодо фінансової допомоги від ЄС населенню Білорусі та напрямки перегляду відносин між ЄС та Білоруссю", - йдеться у проєкті.

Як повідомлялося, 17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Документ, з-поміж іншого, визнає Координаційну раду Білорусі «тимчасовим представництвом народу, який вимагає демократичних змін". Водночас у Європарламенті заявили про невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі з 5 листопада, коли збігає термін його повноважень. Багато громадян Білорусі, зазначається в резолюції, вважають, що опозиційний лідер Світлана Тихановська перемогла на президентських виборах.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

фото: TUT.by

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