Тихановська виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 21 вересня

Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з проєктом порядку денного, під час засідання Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію у Білорусі після президентських виборів.

"Рада обговорить останні політичні події у Білорусі, потенційну підтримку з боку ЄС національного інклюзивного діалогу, а також оновлену інформацію щодо фінансової допомоги від ЄС населенню Білорусі та напрямки перегляду відносин між ЄС та Білоруссю", - йдеться у проєкті.

Як повідомлялося, 17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Документ, з-поміж іншого, визнає Координаційну раду Білорусі «тимчасовим представництвом народу, який вимагає демократичних змін". Водночас у Європарламенті заявили про невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі з 5 листопада, коли збігає термін його повноважень. Багато громадян Білорусі, зазначається в резолюції, вважають, що опозиційний лідер Світлана Тихановська перемогла на президентських виборах.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

фото: TUT.by