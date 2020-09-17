Навчання під Брестом: військові Білорусі та РФ провели артилерійські стрільби

Російські та білоруські військові на навчаннях "Слов'янське братерство-2020" на полігоні недалеко від кордону Білорусі з Польщею провели артилерійські стрільби.

Як передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс-Захід, про це повідомили в четвер у Міноборони РФ.

"Відповідно до плану навчання, військовослужбовці двох країн приступили до виконання навчальних стрільб у рамках операції з підтримання миру в зоні своєї відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міноборони РФ, псковські десантники, на озброєнні яких стоять 122-мм гаубиці Д-30 і 120-мм самохідні артилерійські гармати 2С9 "Нона-С", "знищили пункти управління та вогневі точки умовного противника на незнайомій місцевості".

Перший етап навчань, як офіційно повідомлялося, повинен завершитися 25 вересня. Москва і Мінськ напередодні заявили, що в жовтні відбудеться другий етап маневрів.

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"Навчання проводиться за контртерористичною тематикою і не спрямоване проти інших країн", - стверджують в Міноборони РФ.

На маневри під Брестом, за даними Міноборони РФ, Росія направила близько 300 військовослужбовців елітної Псковської дивізії Повітряно-десантних військ і бронетехніку. Всього в навчаннях на полігоні "Брестський" задіють понад 800 військовослужбовців і близько 170 одиниць техніки.

Президент РФ Володимир Путін 14 вересня в ході переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком у Сочі запевнив, що російські військові повернуться до місць постійної дислокації після навчань на території Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більше 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.