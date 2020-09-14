Путін запевнив, що російські військові залишать Білорусь після навчань

Російські військові повернуться до місць постійної дислокації після участі в російсько-білоруських навчаннях під Брестом.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком в Сочі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Интерфакс-Запад.

"Сьогодні починаються заплановані ще минулого року військові навчання, які триватимуть кілька днів, але це для військових людей рутинна справа, пов'язана з підготовкою військ. Повторюю ще раз, щоб не було ніяких спекуляцій - це захід запланований і навіть анонсований ще минулого року. Після виконання програми спільних навчань російські підрозділи повернуться до своїх місць постійної дислокації", - сказав він.

Також Путін анонсував, що Росія і Білорусь практично щомісяця проводитимуть спільні заходи у військовій сфері протягом року.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі з 14 по 25 вересня пройдуть навчання "Слов'янське братство". Відзначається, що цього року навчання пройдуть без участі сербських військових у двосторонньому форматі, у складі Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь і Повітряно-десантних військ РФ. Офіційний Белград на вимогу ЄС про відмову від військових навчань з Білоруссю вирішив заморозити всі плани про спільні навчання з усіма країнами найближчим часом.

У навчаннях візьмуть участь більш як 800 військовослужбовців РФ і Білорусі і близько 170 одиниць бойової та спеціальної техніки. Від Росії - близько 300 військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки, в тому числі бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка" Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ПДВ.