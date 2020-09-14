Кавказ-2020: білоруські військові візьмуть участь у навчаннях РФ біля кордону з Україною

Білоруські військовослужбовці 21-26 вересня візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Кавказ-2020", яке проводиться на військових полігонах РФ поряд із держкордоном України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Захід із посиланням на Міноборони республіки, передає Укрінформ.

"До участі у навчанні від Збройних сил Республіки Білорусь залучається батальйонна тактична група механізованої бригади", - уточнили в відомстві.

Всього, за даними Міноборони, до проведення навчання "Кавказ-2020" планується залучити до 12,9 тис. військовослужбовців, до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Навчання пройде в два етапи. На першому етапі органи військового управління проведуть планування бойових дій у створеній за навчанням умовної військово-політичної обстановки. На другому етапі планується вирішувати завдання безпосереднього управління військами у ході проведення спільних бойових дій.

У рамках навчання передбачено практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.

Як повідомлялося, наприкінці червня екс-командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Годжес попередив про можливий військовий удар Росії на півдні України у вересні під час навчань "Кавказ-2020". Він переконаний, щоб вирішити проблему з питною водою в Криму, Росія спробує захопити дамбу в Херсоні.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, РФ планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків і сотні іншої техніки й озброєння. "Це і є загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України", - підкреслив Скибицький.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі з 14 по 25 вересня пройдуть навчання "Слов'янське братство". Відзначається, що в цьому році навчання пройдуть без участі сербських військових у двосторонньому форматі, в складі Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь і Повітряно-десантних військ РФ. Офіційний Белград, на вимогу ЄС про відмову від військових навчань з Білоруссю, вирішив заморозити всі плани про спільні навчання з усіма країнами найближчим часом.

У них візьмуть участь понад 800 військовослужбовців РФ і Білорусі і близько 170 одиниць бойової та спеціальної техніки. Від Росії - близько 300 військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки, в тому числі і сучасні бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка" гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ПДВ.

Фото: mil.by