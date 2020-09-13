Росія перекине на навчання в Білорусь бронетехніку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що цього року навчання пройдуть без участі сербських військових, у двосторонньому форматі, в складі Сил спеціальних операцій Республіки Білорусь і Повітряно-десантних військ РФ.

У них візьмуть участь понад 800 військовослужбовців РФ і Білорусі, а також близько 170 одиниць бойової та спеціальної техніки. Від Росії - близько 300 військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки, у тому числі і сучасні бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка" гвардійського Чорноморського десантно-штурмового полку Псковського гвардійського з'єднання ПДВ.

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Російським військовослужбовцям пообіцяли, що після завершення навчання вони повернуться до пункту постійної дислокації.

Навчання "Слов'янське братство" відбуваються щороку на територіях країн-учасниць. У 2019 році маневри проходили в Сербії, цього року вони пройдуть у Білорусі з 14 по 25 вересня.

Раніше офіційний Белград, на вимогу ЄС про відмову від військових навчань з Білоруссю, вирішив заморозити всі плани про спільні навчання з усіма країнами найближчим часом.

Навчання пройдуть на тлі політичної кризи у Білорусі, де тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тіхановська після погроз була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.