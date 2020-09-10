Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях з РФ у Білорусі

Офіційний Белград, на вимогу ЄС щодо відмови від військових навчань з Білоруссю, вирішив заморозити всі плани щодо спільних навчань з усіма країнами протягом найближчого часу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euroradio.

"У найближчий період ми не будемо брати участі у жодних навчаннях чи військових заходах з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, ЄС — ні зі Сходом, ні з Заходом", - заявив міністр оборони Сербії Александар Вулін.

Планувалося, що сербські військові візьмуть участь у білорусько-російсько-сербських навчаннях "Слов'янське братерство - 2020", які пройдуть 10-15 вересня. Таким чином, сербська сторона відмовилась від участі у навчаннях за день до їх початку.

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Раніше ЄС вимагав від Белграда не брати участь у спільних навчаннях з Білоруссю.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

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З початку протестів було затримано понад 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.