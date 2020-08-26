Сербія засудила недемократичні вибори у Білорусі

Сербія приєдналася до заяви Євросоюзу, у якій вибори в Білорусі названі невільними та несправедливими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал European Western Balkans.

У ЄС наголосили, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-члена ОБСЄ.

У заяві також міститься заклик до білоруської влади "негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих" та йдеться про можливість запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів.

"Європейський Союз буде і надалі підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, квітучу та стабільну Білорусь", - йдеться у зверненні.

До заяви приєдналися й інші країни Західних Балкан, зокрема Чорногорія, Північна Македонія, Албанія І Боснія і Герцеговина, а також Україна.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Наша Ніва