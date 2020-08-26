Для розслідування тортур у Білорусі створили міжнародний комітет

Білоруські та зарубіжні правозахисні організації створили Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі, вчинених проти учасників мирних акцій.

Про це повідомляє телеграм-канал Радыё Свабода, передає Укрінформ.

«Ми працюватимемо за єдиною методологією і збиратимемо інформацію в єдину базу. Ми знаємо, як важко сьогодні жертвам катувань, і не хочемо, щоб люди зазнавали численних опитувань. Ми хочемо зібрати якомога більше фактів і доказів і щоб винні були притягнуті до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

До комітету приєдналися РГО "Правова ініціатива", Human Constanta, Центр з просування прав жінок «Її права», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Всесвітня Організація Проти Тортур (OMCT), громадське об'єднання "Звено", Білоруський документаційний центр, громадська організація Truth Hounds, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, благодійна організація Схід-СОС.

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Як зазначається, комітет фіксуватиме випадки тортур, шукатиме свідків і свідчення катувань, ідентифікуватиме підозрюваних у тортурах і нелюдському поводженні, опрацьовуватиме отриману інформацію, спільно з адвокатами готуватиме судові позови і юридичний супровід людей, які зазнали тортур, готуватиме повідомлення і скарги до міжнародних органів. Також комітет має намір готувати звіт по зібраній інформації, який буде наданий як громадськості Білорусі, так і міжнародним організаціям та інституціям.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.