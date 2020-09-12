Україна готова до масштабних навчань армії РФ біля кордону - Зеленський

Україна не боїться масштабних військових навчань Росії "Кавказ-2020", запланованих на 21-26 вересня, під час яких РФ планує перекинути до кордону з Україною 120 тисяч військових, сотні танків, літаків та іншої техніки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сьогодні заявив на брифінгу в Одесі Президент Володимир Зеленський.

"Це питання (масштабних російських навчань біля кордонів України - ред.) детально й глибоко вивчено в Генштабі, причому спільно з керівництвом Міноборони, була залучена до обговорення (ситуації - ред.) уся наша розвідка", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки.

"Ми нічого не боїмося, ми готові", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, наприкінці червня екскомандувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Годжес попередив про можливий військовий удар Росії на півдні України у вересні під час навчань "Кавказ-2020". Він переконаний, щоб вирішити проблему з питною водою в Криму, Росія спробує захопити дамбу в Херсоні.

За даними представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, "активна фаза навчань "Кавказ-2020" запланована на 21-26 вересня. Основні полігони, які будуть залучені, розміщені у Південному військовому окрузі. Навчання російських військ, які заплановані в цей літньо-осінній період, проходитимуть поблизу наших кордонів. Після початку активної фази чисельність військ становитиме близько 120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів".

"Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України", - наголосив Скібіцький.