Литва розцінює як тиск спільні військові навчання Росії та Білорусі

Литва розцінює як тиск спільні військові навчання Росії та Білорусі

Укрінформ
Головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшіс заявив, що військові навчання Росії і Білорусі не створюють безпосередньої загрози для Литви, однак їх можна оцінювати, як форму тиску, при цьому атакуючий сценарій навчань викликає занепокоєння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi з посиланням на інтерв'ю місцевим ЗМІ.

"Ми оцінюємо це як тиск... Весь час потрібно оцінювати, наскільки їхні сили поряд із нашим кордоном, поряд з Литвою ростуть. Зрозуміло, що їх бойова міць, розташування військових засобів, а також ці навчання викликають занепокоєння, оскільки навчання завжди орієнтовані, незважаючи на твердження, на атакуючі дії", - заявив головнокомандувач після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою.

При цьому Рупшіс заявив, що сьогодні у зв'язку з даними навчаннями "безпосередньої військової загрози точно немає". Головнокомандувач ЗС Литви також підкреслив, що на відміну від Росії та Білорусі країни НАТО на навчаннях у Польщі та в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру, а не атакуючого. Так як союзники по НАТО мають завжди бути готові до прецедентів.

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У свою чергу міністр оборони Литви Раймондас Каробліс заявив, що позапланові навчання в Білорусі видихаються, і це відбивається в заявах самого президента Олександра Лукашенка, що продовжувати навчання надто дорого, а нові навчання з Росією були заплановані вже давно. Каробліс повторив, що промови Лукашенка проти НАТО - це "спроба відволікти суспільство від реальної причини нинішньої політичної ситуації - від режиму, і, мабуть, від самого президента Лукашенка", а Литва має намір не піддаватися на ці провокації.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Білорусі пройдуть спільні білорусько-російські тактичні навчання "Слов'янське братерство-2020".

Після цього, 12-16 жовтня, на території Білорусі пройдуть навчання миротворчих сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Delfi 

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