Правозахисники нарахували понад 300 затриманих під час протестів у Мінську
Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна", передає Укрінформ.
За попередніми даними правозахисників, станом на 21:00 було відомо про 320 затриманих учасників протестів.
Деяких мітингувальників вже відпустили. Серед затриманих - співробітниця посольства Британії Інна Ромашевська.
Водночас TUT.by пише, що міліція почала відпускати затриманих. За словами очевидців, з Фрунзенського РУВС вже випустили близько 25 осіб, де всього було близько 40 затриманих.
Судячи з усього, дівчат відпускають уже з усіх мінських РУВС.
Нагадаємо: сьогодні о 15:00 в Мінську стартував «Блискучий марш» - учасниці демонстрації вийшли на вулиці в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами скандували, зокрема, «Спасибі журналістам». Незабаром після початку до демонстрантів підтягнувся ОМОН і почалися масові затримання.
Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська зажадала звільнити затриманих під час «Блискучого маршу» жінок.