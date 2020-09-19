Тихановська: Серед затриманих на "жіночому" марші є навіть дівчатка 2004 року народження

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська вимагає звільнити затриманих учасниць «Блискучого маршу».

Як передає Укрінформ, заяву опубліковано на її Телеграм-каналі Пул Первой.

«Всі затримані повинні бути відпущені. Співробітники силових відомств повинні пам'ятати: білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати», - заявила вона.

За її інформацією, зараз у списках затриманих вже більш як 240 жінок. «Там є навіть дівчатка 2004 року народження», - наголосила Тихановська.

Як повідомлялося, у Мінську 19 вересня розпочався «Блискучий марш» - учасниці демонстрації вийшли на вулиці в яскравому одязі, у блискітках і з транспарантами. Незабаром після початку акції ОМОН почав масові затримання.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.