У Білорусі на жіночому "Блискучому марші" - жорсткі масові затримання

За даними правозахисників центру «Весна» сьогодні на жіночому «Блискучому марші» в Мінську було затримано щонайменше 159 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

При цьому, за оцінками кореспондента видання, остаточна цифра може бути і близько 200 затриманих.

Як повідомляє TUT.BY , з Радянського РУВС Мінська одну із затриманих дівчат відвезли на "швидкій". До машини вона йшла сама.

Силовики в Минске задерживают женщин, которые сегодня вышли на протесты против Александра Лукашенко. Сообщается о таких цифрах: более 200 женщин задержаны, две попали в больницу. Видео из Минска pic.twitter.com/1LX8y2z8z9 — DW на русском (@dw_russian) September 19, 2020

Минск. Одна из задержанных возле ТЦ «Айсберг» девушек смогла сбежать pic.twitter.com/oFFvj7aYs4 — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Сьогодні о 15:00 у Мінську стартував «Блискучий марш» - учасниці демонстрації вийшли на вулиці в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами, вони скандували, зокрема, «Спасибі журналістам». Незабаром після початку до демонстранток підтягнувся ОМОН і почалися масові затримання.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото/відео: TUT.BY, твіттер DW