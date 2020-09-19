У Мінську розігнали жіночий марш: ОМОН застосував силу, деяких тягнули по асфальту

У Мінську силовики із застосуванням сили розігнали жіночий «Блискучий марш».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Учасниці демонстрації в яскравому одязі, в блискітках і з транспарантами скандували, зокрема, «Спасибі журналістам». Перед парком Дружби народів також з'явилася колона байкерів з біло-червоно-білими прапорами, деяких з них жінки «відбивали» у силовиків.

Затримання почалися біля ТЦ «Айсберг», а також біля центру НЛО. Проти однієї дівчини омоновець застосував прийом, який душить.

Сили безпеки застосовують фізичну силу під час затримання. Жінок витягують з сцепок, тих, хто чинить опір, тягнуть по асфальту.

Видання зазначає, що десятки активістів вже затримані.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото: RFE/RL