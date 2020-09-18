В ООН застерігають від появи "чергової залізної завіси" у Білорусі

Спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марін попередила про можливість появи "чергової залізної завіси" в Європі у зв’язку із заявою Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею і посилення кордону з Україною.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це вона заявила у Женеві під час термінових дебатів щодо ситуації з правами людини в Білорусі 18 вересня.

"Не дозволяйте черговій залізній завісі опуститися на європейський континент", - сказала Марін, описуючи "катастрофічну" ситуацію в Білорусі.

Як зазначається, її виступ кілька разів переривався запереченнями російської, білоруської та інших делегацій, які закликали припинити трансляцію.

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18 вересня у Женеві на черговій сесії Ради ООН з прав людини проходять термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Литвою і Польщею і посилити кордон з Україною.

За його словами, такими заходами він разом з керівниками РФ "вибудовує захист союзної держави".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.