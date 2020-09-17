Лукашенко заявив, що закриє кордони з Литвою та Польщею

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Литвою та Польщею і посилити кордон з Україною.

Як передає Укрінформ, про це інформує Телеграм-канал Tut.by.

«Ми змушені відвести війська з вулиць, пів війська поставити під рушниці та закрити державний кордон з заходу, перш за все — з Литвою та Польщею. Ми змушені, на превеликий жаль, посилити кордон з братньою нам Україною», — зазначив Лукашенко.

За його словами, такими заходами він разом з керівниками РФ "відбудовує захист союзної держави".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1% . Після погроз Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.