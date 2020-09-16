Лукашенко заявив, що попросив у Путіна нове озброєння

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у президента РФ Володимира Путіна нове озброєння.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в Мінську, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані союзної держави. Боятися нічого, ми готові на це йти. Останні події свідчать, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися самі, але не найслабші", - заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко повідомив, що запропонував Путіну подумати над новими військовими навчаннями. "Ми домовилися з президентом Росії, що нам треба продовжити навчання на території Білорусі "Слов'янське братство", які проходять під Брестом. Ми вітаємо ці навчання, і добре, що вони проходять, притому, як мені доповідають, успішно. Треба подумати про другий етап навчань та інші навчання, випрацювати план, не озираючись на всі боки, хто нам і що скаже", - сказав Лукашенко.

Шойгу повідомив, що на цей рік у білоруських і російських військових було заплановано близько 130 спільних заходів: навчання, зустрічі, спільні засідання як у форматі двостороннього співробітництва, так і на міжнародних майданчиках. Зараз, наприклад, проходять навчання "Слов'янське братство", сказав він. "На жаль, програму виконали тільки на 30%. Нам треба до кінця року вийти хоча б на 70%. А для цього треба ущільнюватися і проводити другий етап навчань, які проходять зараз. У жовтні у нас будуть такі навчання", - додав Шойгу.

Раніше Росія пообіцяла Лукашенку захист і допомогу в разі ескалації ситуації всередині країни.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.