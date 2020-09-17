Лукашенко відібрав дипломатичні ранги у трьох послів Білорусі

Лукашенко відібрав дипломатичні ранги у трьох послів Білорусі

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив трьох послів Білорусі і позбавив їх дипломатичного рангу за те, що вони стали на бік опозиції під час протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА.

Так, Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції і Польщі, а нині члена президії опозиційної Координаційної ради країни Павла Латушка, а також колишнього посла Білорусі у Словаччині Ігоря Лещеню - за дії, «що ганьблять державну службу».

Крім того, Лукашенко звільнив посла Білорусі в Латвії Василя Марковича і позбавив його дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов'язків".

Нагадаємо, що Павло Латушко, який раніше також був міністром культури Білорусі, зараз знаходиться в Литві, як і опозиційна лідер Світлана Тихановська. Лукашенко заявив, що Латушко, перейшовши на бік опозиції, перетнув червону лінію і відповість по закону.

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Ігор Лещеня одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав покласти край насильству силовиків. Пізніше він подав заяву про відставку.

Василь Маркович недавно був викликаний у МЗС Латвії для роз'яснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансуються в тому числі з Риги.

Слід зазначити, що Координаційна рада опозиції створена з ініціативи колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської. Її метою заявлено ​​мирний перехід влади у країні, де після президентських виборів 9 серпня відбуваються акції протесту проти оголошеної ЦВК перемоги Лукашенка.

На даний момент майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі.

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