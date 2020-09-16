Лукашенку ненадовго вистачить російського кредиту - ЗМІ

Кредит у розмірі $1,5 млрд, який Росія пообіцяла надати Білорусі, дасть президенту Олександру Лукашенку певну підтримку на тлі масових протестів, однак надовго цих коштів не вистачить.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Реальна сума, яку отримає Лукашенко і яку він зможе направити на виплати силовикам або підвищення зарплат робітникам, щоб ті припинили страйк, буде значно меншою, ніж заявлена.

За словами політичного оглядача Московського центру Карнегі Артема Шрайбмана, "живі гроші в Мінськ не дійдуть або майже не дійдуть", оскільки білоруській владі потрібно рефінансувати іншу заборгованість в розмірі понад $1 млрд, а також повернути Газпрому понад $300 млн боргу до кінця року.

"Фактично це перекладання грошей з однієї кишені Росії в іншу кишеню Росії", - сказав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

Зазначається, що Лукашенко також зіткнувся з тривалим погіршенням ситуації в економіці.

ВВП Білорусії в січні-серпні скоротився на 1,3%, за даними державного новинного агентства БЕЛТА. В одному лише серпні білоруський ЦБ витратив $1,4 млрд, або приблизно шосту частину своїх золотовалютних резервів, на підтримку нацвалюти.

Раніше президент РФ Володимир Путін в Сочі на переговорах з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що сторони домовилися про надання Мінську кредиту на 1,5 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.