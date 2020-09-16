Лукашенко хоче усунути ряд "лазівок" з виборчого законодавства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає за вдосконалення виборчого законодавства в країні.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на зустрічі з політичним активом країни, повідомляє БЕЛТА.

«Необхідно вдосконалювати наше виборче законодавство. На президентських виборах, на парламентських виборах, які відбулися минулого року, виявлено цілий ряд нестикувань, різних лазівок, якими користуються недобросовісні кандидати і їх довірені особи», - повідомив Лукашенко.

Він додав, що можливо, потрібні новації або якісь технічні рішення для вдосконалення виборчого законодавства. "Подумайте про підвищення статусу членів виборчих комісій всіх рівнів. Вони виконують державне завдання, і держава повинна надійно захистити їх від провокаторів та інших агресивно налаштованих людей. Це принципове питання", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що вже зараз треба починати підготовку до виборів депутатів місцевих Рад, оскільки вони перші в черговому виборчому циклі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.