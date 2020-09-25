У Мінську затримали адвокатку Колесникової

Адвокатку члена президії Координаційної ради (КР) Марії Колесникової Людмилу Казак затримали за "вчинення адміністративного правопорушення".

Про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на офіційного представника ГУВС Мінміськвиконкому Наталю Ганусевич, передає Укрінформ.

За даними TUT.by, Казак знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання на Окрестіна у Мінську. Разом з цим, не уточнюється, про які саме правопорушення йдеться.

Раніше стало відомо, що Казак вдень 24 вересня перестала виходити на зв'язок. Вона повинна була з'явитися на судове засідання, але в суд вона так і не приїхала.

Варто зазначити, що у п'ятницю має відбутися розгляд скарги на рішення суду Партизанського району Мінська про застосування запобіжного заходу Марії Колесниковій.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, знаходиться в СІЗО і проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: facebook