Білоруська опозиція готує санкційний список імені Марії Колесникової

Координаційна рада білоруської опозиції готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колеснікової.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомила лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська, передає Укрінформ.

"Можна говорити не тільки про Колесникову, а й про Тихановского, про Бабарика, про всіх політв'язнів, які зараз ні за що сидять в тюрмах. Ми працюємо на цьому напрямку. Спочатку ми думали, що влада побачить, що народ проти, що народ більше не визнає Лукашенко як керівника країни, що вони зрозуміють: пора нарешті почути свій народ і піти на діалог, до чого ми закликали. Але зараз бачимо, що потрібні більш радикальні кроки. Тому такі дії, про які ви говорите, будуть здійснені", - заявила Тихановська.

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Вона додала, що список санкцій імені Марії Колесникової "звичайно, з'явиться".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY