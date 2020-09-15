Білоруську опозицію номінували на премію Сахарова

Білоруську опозицію номінували на премію Сахарова

Укрінформ
Ліберали Європарламенту номінували на премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» білоруську опозицію.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив корреспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Ліберальна група в ЄП висунула опозицію в Білорусі номінантом на премію Сахарова в цьому році», - написав журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, раніше група соціал-демократів Європарламенту S&D висунула премію Сахарова в цьому році кандидатури трьох головних білоруських опозиціонерок: Світлану Тихановську, Марія Колесникову та Вероніку Цепкало.

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Премію Сахарова «За свободу думки» щорічно вручає Європейський парламент. У 2019 році її отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018 році лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській тюрмі та оголосив голодування.

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