Білоруську опозицію номінували на премію Сахарова

Ліберали Європарламенту номінували на премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» білоруську опозицію.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив корреспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Ліберальна група в ЄП висунула опозицію в Білорусі номінантом на премію Сахарова в цьому році», - написав журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, раніше група соціал-демократів Європарламенту S&D висунула премію Сахарова в цьому році кандидатури трьох головних білоруських опозиціонерок: Світлану Тихановську, Марія Колесникову та Вероніку Цепкало.

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Премію Сахарова «За свободу думки» щорічно вручає Європейський парламент. У 2019 році її отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018 році лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській тюрмі та оголосив голодування.