У Білорусі оштрафували трьох журналістів

Суд Жовтневого району Мінська оштрафував на 1350 білоруських рублів (14 860 грн) журналістів телеканалу «Белсат» Катерину Андрєєву і Максима Калитовського за «незаконне виготовлення та розповсюдження продукції ЗМІ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Зазначається, що на Калитовського і Андрєєву було складено протоколи за ст. 23.4 КоАП (непокора міліції), однак суд відправив їх на доопрацювання.

Знімальну групу «Белсат» затримали під час висвітлення жіночого маршу 12 вересня в Мінську, посадили в мікроавтобус і відвезли в УВС Жовтневого району. За інформацією Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), у журналістів було вилучено обладнання, а їм самим погрожували надіти наручники.

Три доби Андрєєва і Калитовський провели в ізоляторі тимчасового тримання і вийшли на волю після суду.

Крім того, на 270 рублів оштрафована журналістка проекту Reform.by з Бобруйська (Могильовська область) Ірина Купцевич. За інформацією БАЖ, вранці їй подзвонив дільничний і попросив прийти ознайомитися з матеріалами перевірки у справі, суть якої він назвати по телефону відмовився.

Коли Купцевич прийшла, її затримали за ст. 23.34 КпАП. Через кілька годин суд визнав журналістку винною в участі в несанкціонованому масовому заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото з сайту Naviny.by