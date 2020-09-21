Суд у Мінську відхилив скаргу адвоката на арешт Колесникової

Суд у Мінську відхилив скаргу адвоката члена президії Координаційної ради Марії Колесникової на взяття під варту, вона залишиться в СІЗО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-каналі Радыё Свабода.

Відзначається, що підтримати Колесникову до будівлі суду прийшли європейські дипломати, які працюють в Мінську, а також ще близько 50 осіб.

Крім того, за даними TUT.by, в понеділок захист адвоката Максима Знака оскаржив у Генпрокуратурі обвинувачення, висунуте йому 18 вересня. Цього тижня має відбутися його розгляд Мінським міським судом.

У скарзі ставиться питання про незаконність і необгрунтованість постанови про притягнення Знака як обвинуваченого за ч. 3 ст. 361 КК. Адвокати проаналізували висловлювання Знака, опубліковані в інтернеті, і дійшли висновку, що він говорив про правові процедури, які, як і роз'яснення прав, не можуть заподіяти шкоду національній безпеці.