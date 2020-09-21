Суд у Мінську відхилив скаргу адвоката на арешт Колесникової
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-каналі Радыё Свабода.
Відзначається, що підтримати Колесникову до будівлі суду прийшли європейські дипломати, які працюють в Мінську, а також ще близько 50 осіб.
Крім того, за даними TUT.by, в понеділок захист адвоката Максима Знака оскаржив у Генпрокуратурі обвинувачення, висунуте йому 18 вересня. Цього тижня має відбутися його розгляд Мінським міським судом.
У скарзі ставиться питання про незаконність і необгрунтованість постанови про притягнення Знака як обвинуваченого за ч. 3 ст. 361 КК. Адвокати проаналізували висловлювання Знака, опубліковані в інтернеті, і дійшли висновку, що він говорив про правові процедури, які, як і роз'яснення прав, не можуть заподіяти шкоду національній безпеці.
Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО і проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.
18 вересня Максиму Знаку було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. На знак незгоди з обвинуваченнями адвокат оголосив голодування.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.