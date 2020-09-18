Колесниковій продовжили арешт до 8 листопада - адвокат

У Білорусі члену президії Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій продовжили термін тримання під вартою до 8 листопада.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.by, про це повідомив її адвокат.

Раніше Слідчий комітет Білорусі пред'явив Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Колесникова вимагала у Слідчого комітету порушити справу проти співробітників КДБ і ГУБОЗіК МВС, які, за її словами, під час затримання висловлювали їй загрози позбавлення життя.

7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

У ніч на 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася виїжджати з Білорусі, при спробі видворення в Україну вона порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої країни. Після цього прикордонники затримали її.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 в Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Пізніше її перевели до слідчого ізолятора в Жодіно.

Фото: REFORM.by