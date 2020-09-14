Санкції ЄС проти білоруських чиновників обговорять наступного тижня

Санкції щодо білоруських чиновників, причетних до маніпулювання результатами президентських виборів у республіці та насильства проти мирних демонстрантів досі не узгоджені, вони будуть обговорюватися вчергове через тиждень.

Про це заявила речниця МЗС ФРН Марія Адебар у понеділок, 14 вересня, на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, європейські партнери напружено працюють над складанням санкційного списку. На запитання, чи варто очікувати в ньому ім'я президента Білорусі Олександра Лукашенка, Адебар відповіла, що 21 вересня відбудеться нарада міністрів закордонних справ ЄС, там буде обговорюватися, у тому числі, й цей момент.

"Ми хочемо швидко запустити санкції, це важливо, ми наполегливо працюємо над цим", - запевнила дипломат.

Офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт знову запевнив у підтримці Берліном десятків тисяч білорусів, які у мирний спосіб намагаються захистити демократію. Протести, які тривають уже п’ятий тиждень у різних містах країни, є "ознакою незадоволення, але також гніву та розпачи" багатьох громадян через фальшування результатів виборів і непоступливість пана Лукашенка, жорстокість, яку його силовики щодня застосовують проти чоловіків, жінок і навіть дітей, сказав представник німецького уряду. Лукашенко намагається утримати владу страхом і репресіями, - заявила канцлер Ангела Меркель, нагадав речник.

За його словами, для федерального уряду пріоритетами залишаються 3 вимоги: відмова від застосування сили проти демонстрантів, звільнення політичних ув’язнених і започаткування національного діалогу між урядом, опозицією і суспільством. Лише так можна подолати кризу, переконані в Берліні. Важливу роль у цьому може відіграти ОБСЄ, яка вже давно підтвердила свою готовність до цього.

Зайберт також сказав, що у Німеччині відчули полегшення, що Світлана Колеснікова вийшла на зв’язок. Колеснікова, Алексієвич, Тихановська є прикладом і натхненням для десятків тисяч білоруських жінок, додав він.

Як повідомлялося, раніше ЄС заявив, що не визнає результати виборів у Білорусі і про намір ввести персональні санкції проти тих білоруських функціонерів, хто є причетними до фальсифікації результатів виборів і застосування насильства. Втім, консультації щодо списку все ще тривають. За даними ЗМІ, персона Лукашенка викликає великі дискусії, низка країн наполягає на тому, що треба тримати канали контакту з ним відкритими, а отже не варто застосовувати проти нього санкції, натомість деякі країни, зокрема, країни Балтії, уже зробили це в односторонньому порядку.