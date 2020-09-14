Недільні мітинги в Білорусі: МВС повідомляє про 774 затриманих

У МВС Білорусі заявили, що під час протестів 13 вересня по всій країні були затримані 774 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Телеграм.

За даними МВС Білорусі, в різних населених пунктах країни в неділю було зафіксовано 28 протестних акцій. Загальна кількість учасників не перевищила 22 тис. осіб.

"Загалом учора за порушення законодавства про масові заходи затримано 774 громадян (з них у Мінську - більш як 500). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поміщено 544 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, у Бресті "для уникнення загрози безпеці дорожнього руху" був використаний водомет.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді по вихідних у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY