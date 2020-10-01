ЗМІ дізналися, чому США не ввели санкції щодо Білорусі разом із Канадою і Британією
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, передає Укрінформ.
Як зазначається, у серпні ЄС пообіцяв запровадити санкції щодо Білорусі за фальсифікацію президентських виборів і порушення прав людини. Однак їх заблокував Кіпр через вимогу запровадити санкції проти Туреччини.
Минулого тижня з низки джерел стало відомо, що Британія, Канада і США планують ввести спільні санкції щодо окремих білорусів. Однак у вівторок санкції запровадили лише Лондон і Оттава.
За інформацією анонімних джерел Reuters, Вашингтон утримався від приєднання до цих заходів, оскільки вважає, що ЄС може досягти консенсусу на засіданні Європейської ради на цьому тижні.
Одне з джерел агентства, знайомих з цим питанням, повідомило, що американський пакет, включаючи санкції за порушення прав людини, по суті готовий, але терміни його введення в дію невизначені.
Агентство пише, що Держдепартамент США не став прямо говорити про те, чому він не приєднався до Британії і Канади у запровадженні санкцій, але сказав, що вітає їхні дії. У Держдепі також заявили, що американські санкції вже застосовуються до 16 білорусів, включаючи Лукашенка.
«Ми тісно координуємо свою діяльність з нашими європейськими партнерами з метою притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі», - наголосив представник Держдепартаменту.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Євросоюз вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.