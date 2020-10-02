Туреччина та Греція продовжать перемовини в Брюсселі 5 жовтня

Перемовини на базі штаб-квартири НАТО в Брюсселі між турецькою та грецькою делегаціями продовжаться 5 жовтня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву міноборони Туреччини.

«Наступне засідання, на якому будуть обговорені технічні деталі координації, що буде здійснена для безпечного функціонування у Східному Середземномор'ї, планується провести в штаб-квартирі НАТО 5 жовтня 2020 року», - повідомили в міноборони Туреччини.

В заяві також йдеться про результат сьогоднішніх перемовин.

«У результаті зустрічі військових делегацій Туреччини та Греції в штаб-квартирі НАТО було досягнуто спільного порозуміння у «загальних принципах», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, в НАТО сьогодні повідомили про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї. Механізм призначений для зниження ризику військових інцидентів і аварій в Східному Середземномор'ї. Він включатиме створення гарячої лінії між Грецією і Туреччиною для полегшення вирішення конфліктів на морі або в повітрі.

Досягнення прогресу в перемовинах привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що створення військового механізму для вирішення конфліктів було досягнуто завдяки конструктивній взаємодії Греції та Туреччини. Військовий механізм може допомогти створити простір для дипломатичних зусиль з вирішення основної суперечки.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів в цей регіон спонукало Грецію до відряджання в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між кораблями, яку Греція назвала аварією, а Анкара — провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруги в Східному Середземномор'ї, які відбулися 17 вересня й стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря.