У Тбілісі запровадять нові карантинні обмеження

У столиці Грузії Тбілісі та регіоні Імереті з 16 жовтня запроваджуються нові карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Онлайн.

Повідомляється, що, зокрема, буде заборонено роботу після 22 години ресторанів і кав'ярень, а також всіх розважальних об'єктів.

«Це рішення, яке дасть нам можливість знизити швидкість поширення вірусу», - зазначив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Він передбачає, що добовий показник нових випадків коронавірусу найближчими днями перевищить тисячу «і продовжить зростання».

За його словами, ситуація в Аджарії стабілізувалася і з 19 жовтня в регіоні буде відновлено ​​роботу громадського і міжміського транспорту.

За минулу добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом, і це максимальний показник за весь час пандемії. Загальна кількість підтверджених випадків сягнула 14 440. Померли від COVID-19 113 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 39 146 719 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 102 318 летальних, 29 355 821 особа одужала.