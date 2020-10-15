У Грузії планують «навчитися співіснувати» з COVID-19

Влада Грузії не планує масштабних обмежувальних заходів у рамках боротьби з коронавірусом, необхідно «навчитися співіснувати» з ним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Онлайн із посиланням на заяву глави Національного центру з контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе.

«У Грузії не буде масштабних обмежувальних заходів через коронавірус, але будуть точкові удари», - заявив глава Аміран Гамкрелідзе після засідання координаційної ради.

За його словами, Грузія, як і інші країни світу, не може запроваджувати серйозні обмеження.

«У нас була надія, що як респіраторна інфекція, коронавірус зменшиться влітку і може зникнути. Тому на початку хвороби єдиним важелем у боротьбі з ним були суворі обмежувальні заходи, потім людство усвідомило, що це не проста інфекція. Попри те, що інфекція вщухла, вона не зникла. Тому слоган, який ми зараз використовуємо, - навчитися співіснувати з коронавірусом, тому що країни більше не можуть бути закритими. Більшість випадків - в Америці, але вона не закрита. Є зростання випадків, але основні економічні напрямки функціонують, тобто ми вчимося співіснувати. Політика така, великих, глобальних обмежувальних заходів не буде, але будуть різні точкові обмеження», - заявив чиновник.

Крім цього Гамкрелідзе зазначив, що «єдиний спосіб боротьби з поширенням коронавірусу до появи вакцини - це маска».

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Як відомо, всього в Грузії з початку пандемії зафіксовано 13 521 випадок захворювання на COVID-19.

У світі станом на ранок 14 жовтня зафіксовано понад 38,3 млн випадків зараження на коронавірус, одужало вже понад 28,8 млн осіб.