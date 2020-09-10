У Грузії почалася друга хвиля пандемії коронавірусу

У Грузії оголосили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова уряду Грузії Георгій Гахарія, інформує AKIpress.

"Сьогоднішні 57 випадків захворювання та 44 випадки, зафіксовані вчора, прямо вказують на те, що епідеміологічна ситуація в країні поступово змінюється. Ми припускали початок другої хвилі, і ось цей процес почався. Ми прогнозували, що це станеться восени, і цей процес розпочинається восени. Головне, немає причин для паніки, ми повністю контролюємо ситуацію ", - сказав прем'єр-міністр Грузії.

Сьогодні Грузія повідомила про рекордно високу щоденну кількість випадків коронавірусу - 57 нових заражень.

Згідно з даними сайту Worldometer, наразі у Грузії налічується 1 830 підтверджених випадків коронавірусу та 19 смертей унаслідок епідемії.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 вересня в світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тисяч летальних nf 20 103 385 випадків одужання.