Хакери викрали із лабораторії в Грузії дані про боротьбу з коронавірусом

Грузинський дослідний центр громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара був підданий кібератаці з боку іноземної спецслужби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія з посиланням на оприлюднену 3 вересня заяву МВС країни.

1 вересня, як зазначається, кібератака була здійснена на комп'ютерні системи центрального офісу та структурних підрозділів МОЗ Грузії. Хакери викрали з бази лабораторії Лугара медичну документацію і «важливу інформацію» про боротьбу з пандемією коронавірусу.

За інформацією МВС Грузії, незаконно добута документація була опублікована на «одному із зарубіжних веб-сайтів», і додали, що сама кібератака була здійснена спецслужбою однієї з іноземних держав.

Найближчим часом МВС Грузії планує звернутися до відповідних служб країн-партнерів з проханням про надання допомоги в розслідуванні кіберзлочину. Одночасно відомство обіцяє періодично інформувати громадськість про хід слідства.

МВС вже також розпочало слідство за статтею 284 КК Грузії - «самовільне проникнення в комп'ютерну систему». Розслідування проводить відділ по боротьбі з кіберзлочинністю головного управління кримінальної поліції МВС Грузії.

Читайте також: У Новій Зеландії фондова біржа двічі припиняла роботу через кібератаки

Зазначається, що Центр Лугара не раз опинявся в центрі уваги російських ЗМІ. З дня його відкриття в 2011 році вони стверджують, що там створюють хімічну або біологічну зброю, а також штами небезпечних вірусів. Такі ж обвинувачення надходять з боку російських офіційних осіб.

Дослідний центр громадського здоров'я імені Річарда Лугара, відомий як лабораторія Лугара, знаходиться в селищі Олексіївка на околиці Тбілісі. Центр був відкритий за американською урядовою програмою для дослідження біологічних загроз. Уряд США виділив на проект у Грузії 350 мільйонів доларів.

Нині лабораторія входить у систему Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії та підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.