У Новій Зеландії фондова біржа двічі припиняла роботу через кібератаки

Фондова біржа Нової Зеландії двічі за два дні припиняла роботу через кібератаки з-за кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Перші DDos-атаки були зафіксовані у вівторок, і вони вплинули на підключення до Мережі біржі. Тоді було вирішено призупинити торги. Вдруге фондова біржа призупинила свою роботу на 3,5 години у середу.

На біржі стверджують, що атака сталася "через постачальника послуг мережі".

Торік у листопаді багато фінансових компаній у Новій Зеландії отримали листи з вимогою заплатити гроші за нездійснення DDos-атак. Відправники листів стверджували, що вони є представниками російської хакерської групи Fancy Bear, яка тісно співпрацює з розвідкою РФ. Проте самих атак тоді зафіксовано не було.